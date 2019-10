Hunderte protestieren gegen Ausbaupläne am Grünten

Die Bürgerinitiative "Rettet den Grünten!" ist zufrieden – mehr als 1.100 Menschen sind nach Angaben der Initiative am Donnerstagvormittag (3.10.) zu der Protestaktion gegen die Modernisierungs- und Ausbaupläne am Grünten gekommen. Die Demonstranten zogen bei sechs Grad und kaltem Wind vom Parkplatz an den Grüntenliften im Rettenberger Ortsteil Kranzegg etwa einen Kilometer den Berg hinauf und formierten sich dort zu einer Menschenkette.

Demonstranten befürchten "Overtourism" - zu viele Touristen

In rot gekleidet wollten die Demonstranten mit der Aktion ein Zeichen gegen "Overtourism und den Ausverkauf der Bergwelt" setzen. Nach Ansicht von Mitorganisatorin Nadja Ewald Harich ist der Protest "eine klare Aussage, dass ganz viele Allgäuer dieses Projekt nicht möchten".

Ausbau-Gegner fürchten Belastung der Artenvielfalt am Grünten

Die Bürgerinitiative befürchtet, dass der Grünten durch die geplanten Veränderungen überrollt werde. Geplant sind moderne Liftanlagen, die teilweise ganzjährig laufen sollen, neue Berg- und Talstationen sowie eine neue Hütte auf dem Grüntenplateau. Damit verbunden sei zudem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Tal. Außerdem führe das ganzjährige Freizeitangebot der "Grünten-Bergwelt", mit Skibetrieb im Winter und einer so genannten Walderlebnisbahn in den wärmeren Monaten, zu einer Belastung für die Artenvielfalt im Landschaftsschutzgebiet, so die Initiative.

Grüntenlifte-Eigentümer wollen 30 Millionen Euro Investieren

Die Investoren, Familie Hagenauer aus Rettenberg, wollen 30 Millionen Euro in die neue "Grünten-Bergwelt" stecken. Neben der Modernisierung des Skigebiets soll das Wanderwegenetz besser strukturiert werden. Die alten Liftanlagen sollen abgebaut werden.

Seitdem die Investoren im Juni ihre Pläne vorgestellt haben, ist im Oberallgäu ein Streit über das Vorhaben entbrannt. Inzwischen sei die Gemeinde Rettenberg deshalb tief gespalten und es gebe persönliche Angriffe auf beiden Seiten, heißt es aus dem Gemeindeumfeld.