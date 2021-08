Mehr als 100 Unwetter-Einsätze im Großraum Nürnberg

Wegen eines teils heftigen Unwetters rückte die Feuerwehr am Abend im Großraum Nürnberg zu mindestens 115 Einsätzen aus. Laut der Integrierten Leitstelle Nürnberg mussten die Helferinnen und Helfer in den meisten Fällen umgestürzte Bäume von Straßen und Schienen räumen.

Abgerissene Oberleitungen, ausgefallene U-Bahnen

Teils wurden durch die Sturmböen auch Oberleitungen der Straßenbeleuchtung abgerissen. Knapp zwei Dutzend Mal kam es in Folge von Starkregen und Hagel auch zu Wasserschäden wie vollgelaufenen Kellern. In Nürnberg verursachte das Unwetter Ausfälle und Verspätungen der Linie U-Bahnlinie U1. Rund die Hälfte der Einsätze erfolgten in Nürnberg und der Nachbarstadt Fürth.

Niemand verletzt

Der Rest verteilte sich auf den Landkreis Erlangen-Höchstadt, den Landkreis Fürth, das Nürnberger Land sowie die Stadt Erlangen. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Insgesamt gingen bei der Integrierten Leitstelle in Nürnberg am Abend wegen des Unwetters rund 350 Anrufe ein.