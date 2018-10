Mehr als 100.000 Unterschriften gegen den Pflegenotstand

Die Organisatoren des Volksbegehrens "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" wollen unter anderem einen gesetzlichen Personalschlüssel an den Krankenhäusern im Freistaat durchsetzen.

Dieser Schlüssel solle sich nach dem Bedarf richten, sagt Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneter der Linken und Beauftragter des Volksbegehrens. Es müsse ausgerechnet werden, wie viel Pflegebedarf es gebe – pro Station, pro Schicht, anhand der Patientinnen und Patienten und anhand der Erkrankungen, die sie haben. Daraus werde dann der Bedarf an Stellen ermittelt werden.

Pflegepersonal in Bayern am Limit

Das Bündnis gegen den Pflegenotstand besteht aus Politikern, Pflegern, Juristen und Ärzten. Initiiert hat das Volksbegehren die Partei Die Linke. Mit dabei sind auch die BayernSPD und die Grünen. Gemeinsam haben sie heute vor dem bayerischen Innenministerium in München symbolisch die Unterschriften übergeben.

Auch Pflegekräfte aus ganz Bayern haben in den letzten Wochen Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt, wie Bettina Rödig, Krankenschwester am Klinikum Schwabing in München.

"Ich möchte einfach wieder, dass ich meine Patienten nicht wie Fahrzeugteile bei BMW auf'm Band behandeln muss, sondern auch für jeden Patienten individuell Zeit haben." Bettina Rödig, Krankenschwester

Untergrenze für Pflegekräfte in Krankenhäusern ab 2019

Das bayerische Gesundheitsministerium entgegnet, dass zentrale Forderungen des Volksbegehrens auf Bundesebene bereits umgesetzt werden – mit dem Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz und der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung. Zum Beispiel ist ab 2019 eine Untergrenze bei den Pflegekräften im Krankenhaus vorgesehen.

"Mein Ziel ist, die Pflegekräfte zu entlasten und die pflegerische Versorgung in Bayern weiter zu verbessern. Die entscheidenden Schritte dazu wurden bereits - nicht zuletzt auf Initiative Bayerns - im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart." Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml

Gegenteilige Wirkung befürchtet: Warnung vor Personalabbau

Die Initiatoren des Volksbegehrens halten die Untergrenze nicht für ausreichend. Harald Weinberg fürchtet, dass Krankenhäuser, die über der Untergrenze sind, das als neuen Maßstab nehmen könnten und Personal abbauen würden.

Innenministerium entscheidet über Zulassung

Damit das Volksbegehren zugelassen wird, sind eigentlich nur 25.000 Unterschriften notwendig. Die 102.000 Unterschriften müssen jetzt geprüft werden, dann entscheidet das bayerische Innenministerium über die Zulassung.