Mehr als 100.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand in Michelau

In Michelau im Landkreis Lichtenfels hat am frühen Ostersonntag ein Wohnhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt eine Person leichte Verbrennungen an den Händen.

100.000 Euro Schaden durch defekten Heizlüfter

Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll das Obergeschoss bereits in Vollbrand gestanden haben. Die Bewohner, zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren, waren bereits aus dem Haus geflohen. Die Polizei geht von einem Schaden von mehr als 100.000 Euro aus. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem Heizlüfter den Brand ausgelöst haben.