Mehr als 100.000 Euro Schaden bei Brand einer Lagerhalle

In Diebis, einem Ortsteil von Ebermannsdorf, ist am Dienstagmorgen ein Brand in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gebäudes ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Dachstuhl der Halle, in dem Heu eingelagert war, bereits komplett in Flammen.

Feuerwehr kann Übergreifen des Brandes verhindern

Ein darunterliegendes Büro und die Lagerflächen für Kleinmaschinen und Eisenschrott sowie ein Carport wurden bei dem Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Immerhin konnten die Feuerwehren aus dem gesamten Umland ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Wohnhäuser verhindern. Die Polizei schätzt den Schaden auf weit mehr als 100.000 Euro.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar, allerdings gibt es bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei Amberg ermittelt.