Mehr als 1.000 Quadratmeter Waldboden in Flammen

Als die ersten Einsatzkräfte am frühen Nachmittag eintrafen, schlugen ihnen in dem unwegsamen Stadtwald von Aschaffenburg die Flammen bereits entgegen. Es sollte nicht der einzige Brand bleiben. Weniger später musste die Feuerwehr ganz in der Nähe erneut löschen.

Mehrere Anrufer hatten gegen 14.15 Uhr einen Brand im Waldgebiet nahe des Industriegebietes Bollenwald gemeldet. Daraufhin waren die Einsatzkräfte der Ständigen Wache und mehrere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr ausgerückt.

Brandstellen ca. 50 Meter voneinander entfernt

Die Feuerwehr schätzt die erste Brandfläche auf rund 600 bis 900 Quadratmeter. Sie konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Als der Erste Einsatz beendet war und die Einsatzkräfte ihre Wägen wieder aufrüsteten wurde erneut ein Brand 50 Meter von dem ersten Brand entfernt entdeckt. Dieses Mal brannten rund 400 bis 500 Quadratmeter, so die Feuerwehr Aschaffenburg.

Feuerwehr kontrolliert Brandstellen

Die Einsatzkräfte vermutete zunächst, dass sich der alte Brand erneut entfachte. Nach einer genaueren Untersuchung gehen sie allerdings von zwei Brandstellen aus. Die Brandursache für die beiden Brände ist bislang unklar. In dem Wald brannte vor allem viel Totholz nieder – eine Schadenshöhe konnte nicht genannt werden. Die Feuerwehr beobachtet und kontrolliert die Brandstellen weiterhin.