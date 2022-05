Mehlmeisel: Luchsdame Diana bringt zwei Jungtiere zur Welt

Nachwuchs im Wildpark in Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth: Die neunjährige Luchsdame Diana brachte zwei Junge zur Welt, teilte der Wildpark am Freitag mit. Die Jungluchse befinden sich in einem Baumhaus, wo sie vom Muttertier gesäugt werden.

Besucher können Aufzucht über Webcam mitverfolgen

Eine Videokamera filmt die Aufzucht. Besucher können das Geschehen im Baumhaus auf einem Bildschirm am Luchsbeobachtungsplatz des Wildparks mitverfolgen. Erst nach sechs Wochen verlassen die Jungluchse die Wurfhöhle und bekommen dann erstmals Fleisch zum Fressen. Das Geschlecht der beiden Jungtiere ist noch nicht bestimmt. Auch haben sie noch keine Namen.

Jungluchse an zoologische Gärten abgegeben

Die Luchsdame Diana hat insgesamt schon sechs Junge zur Welt gebracht. Fünf sind unter anderem nach Polen und an zoologische Gärten abgegeben worden. Das sechste Jungtier mit dem Namen Harry lebt im Wildpark. Vater der beiden Neugeborenen ist der neunjährige Luchs Charles, benannt nach dem englischen Thronfolger. Mama Diana hat ihren Namen von dessen ehemaliger Frau, der verstorbenen Prinzessin Diana.