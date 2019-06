Megastau auf A8 bei Hitze - Retter verteilen Getränke

Autofahrer Richtung Augsburg müssen sich bei Abendhitze weiter gedulden

Die Fahrbahn in Richtung München wurde am späten Nachmittag wieder freigegeben. In Richtung Augsburg/Stuttgart wird die Totalsperre aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch bis mindestens 24 Uhr bleiben. Die Ausleitung erfolgt an der Anschlussstelle Odelzhausen. Nach wie vor stauen sich die Autos bis zum Autobahn-Dreieck Eschenried.

Zwei Lkw lösten Vollsperre und Brand auf der Fahrbahn aus

Bei dem Unfall war ein Fahrer mit seinem Lastwagen auf den Anhänger eines anderen Gespanns geprallt, wie der Polizeisprecher sagte. Durch die Wucht stürzte ein Lkw um, der andere geriet in Brand. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auch Bahnreisende leiden unter Hitze

Am bislang heißesten Tag des Jahres gab es deutschlandweit immer wieder Einschränkungen und Probleme aufgrund der Hitze. Besonders betroffen war vor allem der Westen der Republik. In Düsseldorf wurde mit 36,8 Grad die Höchsttemperatur für 2019 gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen ausfielen, hat die Deutsche Bahn am späten Dienstagnachmittag Rettungskräfte zum Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof gerufen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

"Wir hatten selbst die Rettungskräfte informiert. Wir machen das vorsorglich." Sprecher Deutsche Bahn

Die Reisenden konnten laut Bahn eigenständig am Bahnhof aussteigen und die nächsten Züge nutzen. Wegen einer Weichenstörung habe einer der beiden Züge eine Zeit lang auf der Bahnstrecke gestanden, ehe er habe weiterfahren können.

Hitze weicht Asphalt auf

Die hohen Temperaturen bereiteten auch in Bayern weitere Schwierigkeiten. So musste beispielsweise auf der Autobahn am Autobahnkreuz München-Nord eine Fahrbahn gesperrt werden, weil der Asphalt weich wurde. Und in Würzburg musste ein Säugling ins Krankenhaus, weil seine Mutter ihn beim Einkaufen im Auto ließ.