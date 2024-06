Mega-Windpark am Rennsteig: Kommune sieht "Meilenstein" erreicht

Der geplante Windpark am Rennsteig nimmt immer konkretere Züge an. Durch eine Änderung des Regionalplans Oberfranken-West war ein entsprechendes Vorranggebiet Ende Mai offiziell bestätigt worden.

Windpark am Rennsteig: Bürger können sich beteiligen

Am Dienstag haben die Verantwortlichen in Ludwigsstadt über den aktuellen Planungsstand des Windparks informiert. Die Kommunen Ludwigsstadt, Steinbach am Wald und Tettau hatten gemeinsam die Initiative für einen Windpark am Rennsteig mit insgesamt 15 Windkraftanlagen auf den Weg gebracht. Vier Anlagen wollen die Kommunen in einer Projektgemeinschaft selbst betreiben, auch Bürgerinnen und Bürger sollen sich daran beteiligen können.

Erhardt: "Meilenstein" bei der Planung des Windparks erreicht

Der Bürgermeister von Ludwigsstadt, Timo Ehrhardt (SPD), sagte am Dienstag gegenüber dem BR, die Bestätigung des Vorranggebietes sei ein "Meilenstein" bei der weiteren Planung des Windparks. Johann Kalb (CSU), Verbandsvorsitzender des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West und Bamberger Landrat, sagte, der Windpark habe auch positive Auswirkungen auf die energieintensive Glasindustrie und tausende Arbeitsplätze in der Region.

Die Industrie in der Region Frankenwald ist seit jeher energieintensiv. Insbesondere die Glasindustrie ist auf eine zuverlässige Versorgung mit Energie angewiesen. Produzenten benötigen große Mengen an Strom. Ein Beispiel ist das Unternehmen "Heinz-Glas" mit Hauptsitz in Tettau, das unter anderem Flakons und Behälter für die internationale Kosmetikindustrie herstellt.

Windpark soll 2027 fertiggestellt sein

Der Windpark am Rennsteig soll 2027 fertiggestellt sein. Die beteiligten Kommunen hatten schon zu einem frühen Planungszeitpunkt auf Transparenz gesetzt und die Bevölkerung informiert. Bei einer Bürgerbefragung Ende 2022 hatten 85 Prozent der Befragten die Pläne für einen Windpark befürwortet. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die richtige Entscheidung getroffen, hatte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kurz nach der Befragung mitgeteilt.