Mega-Projekt in Franken: Güterzug-Tunnel soll Nadelöhr entlasten

Die Informationsveranstaltung am Montagabend im Nürnberger Westen ist gut besucht. Protest-Transparente und aufgeregte Demonstranten wie gegen das ICE-Werk sind nicht zu sehen. Es sind Anwohner, Landwirte, Naturschützer, die mehr über das Mega-Projekt der Bahn wissen wollen. Die plant einen 7,5 Kilometer langen Güterzug-Tunnel zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen. Nach den Worten von Projektleiter Tim Lorenz sei das "unser größtes Bauprojekt in Mittelfranken in den 2020er und 30er Jahren".

Mit Tempo 120 durch den Untergrund

Der Tunnel ist das zentrale Bauwerk einer neuen, insgesamt rund 14 Kilometer langen Güterverkehrsstrecke zwischen dem Nürnberger Rangierbahnhof und Eltersdorf im Süden von Erlangen. Die neue Strecke dient ausschließlich dem Güterverkehr. Der Tunnel hat innen einen Durchmesser von knapp zwölf Metern, damit sich zwei Güterzüge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern begegnen können. Für den Personenverkehr ist diese Bauweise nicht zugelassen.

Der eigentliche Tunnel beginnt südlich des Nürnberger Großmarkts. In rund 30 Metern Tiefe unterquert er dann an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth die Pegnitz. Anschließend verläuft das Bauwerk für knapp vier Kilometer unterhalb des Frankenschnellwegs. Südlich des Fürther Stadtteils Steinach kehren die Schienen an die Oberfläche zurück. Bei Eltersdorf mündet sie in die Ausbaustrecke in Richtung Bamberg.

Mehr Raum für den Personenverkehr

Nach den Plänen der Bahn soll die direkte, unterirdische Verbindung zwischen Fürth und Nürnberg den Knoten Fürth spürbar entlasten. Der Personenverkehr bleibt an der Oberfläche. Weil ICE-Züge, S- und Regionalbahnen künftig nicht mehr durch langsame Güterzüge ausgebremst werden, erwartet die Bahn, dass der Nah- und Fernverkehr pünktlicher und zuverlässiger werden soll.

Ein weiterer Vorteil sei, dass die Anwohner vor dem Lärm vorbeifahrender Güterzüge geschützt würden, weil die Züge im Untergrund verschwinden. Der Streckenabschnitt zwischen Fürth und Nürnberg zählt zu den am stärksten frequentierten in ganz Bayern.