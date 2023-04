Mega-Baustelle: Kein Cent Förderung für den neuen Pflüglerhof

Eine Baustelle voller Unwägbarkeiten

Dass der finanzielle Druck steigt, ist nicht die einzige Herausforderung der Familie. Damit es nach der Winterpause auf der Baustelle vorangeht, müssen Carolin und Andreas oft selbst mit anpacken. Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen sollen schon in dieser Saison in den neuen Gewächshäusern wachsen. Und auch die Getreidesilos und die Kartoffel-Aufbereitungsanlage müssen dieses Jahr in Betrieb gehen. Das Problem: Es ist unsicher, wann der neue Hof einen eigenen Stromanschluss bekommt. Der Baustrom kommt momentan vom Nachbarn.

BR begleitet die Pflüglers auf dem Weg zum neuen Hof

Erst, wenn Strom da ist, können auch die Hühner einziehen. Weil die Pflüglers bisher keine Tiere gehalten haben, wird das für sie besonders aufregend. Sie wollen eine Zweinutzungsrasse halten, also neben 800 Legehennen auch die Bruderhähne aufziehen und mästen. Außerdem soll vom Ausbrüten bis zum Schlachten alles auf dem neuen Hof passieren. Wenn es klappt, wie sie es sich vorstellen, wäre das im konventionellen Bereich in Bayern einzigartig. Denn normalerweise sind spezialisierte Betriebe für die einzelnen Sparten – also für die Küken, die Aufzucht oder die Eierproduktion – zuständig.

Die BR-Serie "Ein Bauernhof zieht um" begleitet die Familie weiter auf dem Weg zu ihrem Traumhof. Sie zeigt, welche Kraftanstrengung es Andreas und Carolin Pflügler kostet, weiter Landwirtschaft zu betreiben – und wie erfüllend es gleichzeitig für sie ist.

