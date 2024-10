Mega-Baustelle in Nürnberg: Neuer Stadtteil für 6.000 Menschen

Die erste Häuserzeile im neuen Stadtviertel Lichtenreuth ist fast fertig. Knapp einen halben Kilometer ist sie lang. Für weitere Wohnhäuser sind schon Baugruben ausgehoben. "Es ist im Moment eines der wichtigsten Baugebiete in der Stadt und ein großer Glücksfall", sagt Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich bei einer Baustellentour.

Neues Stadtviertel Lichtenreuth: Nachhaltigkeit im Fokus

Wo einst Bahngleise für Güterzüge entlang führten, entsteht auf fast einer Million Quadratmeter Fläche ein neuer nachhaltiger Stadtteil. "Wir verschwenden keine neuen Flächen auf der grünen Wiese, sondern benutzen bereits versiegelte Flächen", erklärt Stefan Wiegand, Geschäftsführer beim Projektentwickler Aurelis. Außerdem werden in den einzelnen Bauwerken Nachhaltigkeitsaspekte umgesetzt: zum Beispiel Fernwärme, PV-Anlagen und recycelte Baustoffe.

Neuer Stadtteil vor 6.000 Menschen

6.000 Menschen sollen in dem neuen Stadtteil später leben, auch eine Schule und mehrere Kitas werden gebaut. Lichtenreuth sei ein "Rettungsanker" für die Stadt, betont Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich. Denn Wohnraum ist in Nürnberg seit Jahren extrem knapp. Gleichzeitig sei das neue Quartier auch eine Chance für moderne Stadtplanung. "Wenn wir neu bauen, dann wollen wir es richtig gut machen", verspricht Ulrich.

Konzept "Schwammstadt"

Dazu gehört auch das neue Konzept der Schwammstadt, bei dem möglichst viel Regen im Boden versickert und gespeichert wird. Ein Drittel der Fläche in Lichtenreuth soll grün bleiben. Im Zentrum des Quartiers liegt ein großer Park mit Spielplätzen, die bereits fertig sind. Am Südrand des Quartiers ist zudem eine Grünfläche entstanden, die als Artenschutzfläche dient und nicht zugänglich ist.

Autos verschwinden in der Tiefgarage

Auch beim Thema Mobilität will die Stadt neue Maßstäbe setzen. Autos werden nicht dicht an dicht auf den Straßen parken, sondern in Tiefgaragen verschwinden. Fuß- und Radwege werden sich durch das Viertel ziehen, genauso wie eine Straßenbahnlinie, die das "Rückgrat" des Stadtviertels sein wird. "Dieser Stadtteil soll zukunftssicher und lebenswert sein", verspricht Baureferent Ulrich.

KI-Universität für 6.000 Studenten

Ein Drittel der Fläche in Lichtenreuth hat sich die neu gegründete Technische Universität Nürnberg (UTN) gesichert. Ein moderner klimaneutraler Campus für 6.000 Studierende und 200 Professoren wird derzeit gebaut. "Wir wollen hier etwas ganz Neues schaffen und Universität neu leben", sagt Gründungspräsident Michael Huth. Im Fokus wird das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stehen. Die UTN soll Deutschlands erste KI-Uni werden. Das erste Gebäude auf dem Campus wurde vergangene Woche eröffnet.

Läuft alles nach Plan, wird in etwa 15 Jahren der komplette Stadtteil Lichtenreuth fertig sein.