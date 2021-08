"Meet & Pieks": Sonderimpfaktion mit Nürnberg Ice Tigers

"Meet and Pieks" – unter diesem Motto steht eine Impfaktion, die die Nürnberg Ice Tigers heute auf dem Nürnberger Hauptmarkt veranstalten. Wie die Organisation des DEL-Teams mitteilt, werden an diesem Tag die Mannschaftsärzte Dr. Christian Schacher, Dr. Thomas Thomas Hirn und dessen Frau, die Kinderärztin Dr. Regina Hirn sowie Ärzte der Impfzentren aus Nürnberg und Fürth Eishockey-Fans und alle sonstigen Impfwilligen gegen das Covid-19-Virus impfen.

300 Impfdosen verfügbar

In der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr sollen jeweils 150 Dosen der Vakzine von Biontech und Johnson und Johnson bereitstehen. Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren dürfen nur im Beisein eines gesetzlichen Vertreters geimpft werden. Zudem werden alle Fans gebeten, ihre Impfausweise mitzubringen.

Ice Tigers unterhalten in der Wartezeit

Für die Betreuung der Patienten – auch während der 15-minütigen Wartezeit nach der Impfung - stehen Spieler der Ice Tigers bereit. So haben beispielsweise Mannschaftskapitän Patrick Reimer, Torhüter Niklas Treutle und Verteidiger Oliver Mebus ihr Kommen zugesagt. Sie werden den Fans für lockere Gespräche zur Verfügung stehen.

Vereine hoffen auf viele Fans

Nach der letzten "Geistersaison" ohne Zuschauer hoffen die Ice Tigers darauf, dass in der kommenden Spielzeit wieder möglichst viele Fans in die Arenen dürfen. Ob dies so möglich sein wird, hänge von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich sei eine Impfung aber der sicherste Weg, um wieder Sportveranstaltungen besuchen zu können, heißt es in der Mitteilung.