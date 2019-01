Meerestiere zählen: Inventur im Münchner Sea Life

In diesem Jahr haben die Biologen Hilfe von den dritten und vierten Klassen der Julie-Kerschensteiner-Schule in Schondorf bekommen. Die Kinder haben beim Zählen, Wiegen und Messen von Haien, Seepferdchen und Stachelrochen geholfen.

Hai-Messung mit dem Meterstab

Fünf Meter ist das erste Becken tief. 14 Haie schwimmen darin und ein Taucher. Ein Hai nähert sich ihm von hinten bis auf wenige Zentimeter. Und als er schon fast vorbei ist, schnappt der Taucher zu. Er packt den Zebrahai an der Schwanzflosse zu sich und legt den Meterstab an. Zur Beruhigung krault der den Hai noch am Bauch, was dem Fisch sichtlich gefällt. 1,92 Meter ruft einer auf der anderen Seite der Aquariumsscheibe.

Viertklässler der Julie-Kerschensteiner Grundschule in Schondorf helfen bei der Fischinventur im Münchner Sealife. Als der Taucher sich den Hai schnappt, bleibt den Kindern der Mund offen stehen.

"Das hat mich erstaunt, weil der Hai ist ja auch sehr stark, dass der Taucher den einfach packen kann und dass der Hai nicht abgehauen ist." Rosalie, 9 Jahre, 4. Klasse

Fotos als Zählhilfe

Im Ozeanbecken ist alles glattgegangen. Weiter geht´s in den heimischen Flüssen wie Isar oder Donau. Die Schüler sollen den Nachwuchs der Rotfedern zählen - einen Schwarm von unzähligen, winzigen Fischen.

"Man sieht die nicht gut im Dunkeln, die sind fast durchsichtig und so klein" Lilly, 8 Jahre, 3. Klasse

Der Biologe vom Sea Life weiß, wie man's macht: Erst fotografieren, auf dem Bild halten die Tiere nämlich still, und dann in Ruhe zählen. Das Ergebnis: 167 Jungfische.

Bestandsaufnahme dient Schutz der Tiere

Die Inventur ist Pflicht für ein Großaquarium. Die Geschäftsführung will einmal im Jahr wissen, wie es um den Tierbestand steht. Und die Aufsichtsbehörde will das auch. Es geht schließlich darum, dass die Tiere artgerecht leben können. Gab es Geburten, sind Fische verschwunden und was waren die Gründe, wenn es Todesfälle gab. Den Überblick müssen die Biologen behalten.

"Das Problem ist: Es gibt immer wieder Becken, da fehlen Fische. Entweder weil sie ein gutes Versteck gefunden haben, aber es kann auch mal ein Fisch gefressen werden. Man bekommt das nicht immer mit. Und um da wenigsten so nah wie möglich an der Wahrheit zu sein, ist diese Zählung notwendig." Jens Bohn, Aquarist im Sea Life München

30 Aquarien zählt das Münchner Sea Life

Rund 3.000 Bewohner schwimmen in den 30 Sea Life-Aquarien: Salzwasser und Süßwasserfische, Muränen, Seepferdchen, Krebse, Schildkröten. Sie alle auf Anhieb zu erfassen ist praktisch unmöglich. So dauert die Inventur mehrere Tage.