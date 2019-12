"Meefisch-Pokal" in Marktheidenfeld vergeben

Der "Meefisch-Pokal" für den besten Beitrag beim Bilderbuch-Illustrationspreis der Stadt Marktheidenfeld geht an Magdalena Skala. Die Künstlerin, die zurzeit in Würzburg studiert, hat ihn am Wochenende im Marktheidenfelder Franck-Haus von Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder überreicht bekommen für ihre Illustration mit dem Titel "Sachen: Mein 200-Bilder-Buch". Die Grafikdesign-Studentin freut sich über 2.000 Euro Preisgeld und die Veröffentlichung ihres Buchprojekts beim Projektpartner des Meefisch, dem Arena Verlag aus Würzburg.

Bilderbuch "Die Berglinge" erhält Publikumspreis

Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung wurde auch der von Besuchern gewählte Publikumspreisträger geehrt. Über 600 Stimmen von Vierjährigen bis zur 89-Jährigen wurden bis Anfang Dezember abgegeben. Die meisten Besucherstimmen erhielt das Bilderbuchprojekt "Die Berglinge" von Maren Amini aus Hamburg, das mit 500 Euro prämiert ist.

Meefisch-Ausstellung bis Ende Dezember

In Kooperation mit dem Würzburger Kinder- und Jugendbuchverlag Arena verlieh die Stadt Marktheidenfeld den über die Grenzen Deutschlands bekannten "Meefisch-Pokal" bereits zum achten Mal. Die Organisatoren erhielten 107 Meefisch-Bewerbungen aus ganz Deutschland. Je zwei Beiträge kamen aus der Schweiz und aus Österreich, je eine aus Liechtenstein und Belgien. Daraus ausgewählte 18 Meefisch-Bilderbuchprojekte sind noch bis 29. Dezember in der Finalistenausstellung im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld zu sehen.

Valentina Harth bietet für Kindergruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten kindgerechte Führungen an. Sie hat auch das passende pädagogische Begleitmaterial erstellt.