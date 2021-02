Medizintechnik-Firma medi in Bayreuth testet 1.000 Beschäftigte

Seit Mitte Februar sind 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizintechnik-Herstellers medi in Bayreuth positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind Beschäftigte aus Produktion und Logistik, teilte medi mit.

Beschäftigte der Verwaltung von medi arbeiten im Homeoffice

Das Unternehmen hat daraufhin am Montag für 80 Beschäftigte erste Schnelltests und bei positivem Ergebnis PCR-Tests in einer Teststation durchgeführt, die auf dem firmeneigenen Parkhaus eingerichtet wurde. Zusätzlich finden in dieser Woche Tests von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. Ein Großteil der in der Verwaltung Beschäftigten arbeitet nach Firmenangaben bereits von zuhause aus im Homeoffice.

Trotz Corona-Fälle kann Medizintechnik-Firma medi Kunden beliefern

Die Belieferung der Kunden sei trotz der Corona-Maßnahmen sichergestellt, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Firma medi stellt unter anderem Kompressionsstrümpfe und Sportmode her. Bekannt wurde das Unternehmen als Sponsor des Bayreuther Basketballteams.