Medizinstudium soll auch bald in Niederbayern möglich sein

Auch in Niederbayern soll bald ein Medizinstudium möglich sein. Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) hat heute im Kloster Metten die Pläne vorgestellt.

Zusammenarbeit mit Privatuniversität

Der Bezirk Niederbayern will seine bereits bestehende Zusammenarbeit mit einer Privatuniversität im österreichischen Krems ausbauen. Hier sollen bis 2020 20 zusätzliche Studienplätze für Studierende aus Niederbayern entstehen. Die Perspektive: Nach drei Jahren sollen sie an die bis dahin errichtete Außenstelle der Privatuniversität in Metten kommen, um hier den Master zu machen. Es wird Stipendien geben. Der Numerus Clausus spielt keine Rolle. Entscheidend ist ein Auswahlverfahren.

Versorgung der Kliniken mit regionalen Ärzten

Der Bezirk will mit dem Projekt seine Kliniken mittelfristig mit Ärzten aus der Region versorgen. Der Bezirkstag von Niederbayern wird in seiner Sitzung am 26. September 2018 über die erweiterte Kooperation mit der Privatuniversität beschließen und die Weichen für ein "Medizinstudium Niederbayern" stellen. Zur Umsetzung plant der Bezirk eine enge Kooperation mit den Schwerpunkt-Krankenhäusern in Niederbayern.