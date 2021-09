Medizinstudium ohne NC: Uni Bayreuth hat Bewerber ausgewählt

Weil in vielen ländlichen Regionen und im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) die Ärzte knapp werden, hat der Freistaat Bayern das Auswahlverfahren für Medizinstudierende reformiert. Dadurch können Interessierte auch ohne den Numerus Clausus (NC) erreicht zu haben, Medizin studieren. Nun hat die Universität Bayreuth in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Auswahl geeigneter Studenten für ganz Bayern durchgeführt.

Uni Bayreuth: Auswahlverfahren für Studierende

Laut einer Mitteilung der Uni starten nun 130 Bewerberinnen und Bewerber im Wintersemester an einer der sechs medizinischen Fakultäten in Bayern. In dem Auswahlverfahren standen vor allem für den späteren Beruf relevante Kompetenzen im Vordergrund – nicht aber die Abiturnote.

So mussten mehrere Interviews und Einzelgespräche absolviert werden, wobei "konstruierte alltagsrealistische Berufs-Szenarien das Kompetenzprofil und die Motivation der Bewerberinnen und Bewerber widerspiegelten", heißt es in der Mitteilung. Bewertet wurden die Teilnehmer von Expertinnen, die über eine lange Berufserfahrung verfügen.

Medizinstudium-Reform soll Ärztemangel entgegenwirken

Mit dem 2019 verabschiedeten Gesetz zur "Landarzt- und ÖGD-Quote" will der Freistaat angehende Mediziner für eine Tätigkeit als niedergelassener Arzt im ländlichen Raum oder öffentlichen Dienst begeistern. Die Studienplätze ohne NC sind für Bewerber vorgesehen, die sich darauf festlegen, nach Abschluss ihres Studiums in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten ländlichen Gebiet tätig zu werden.