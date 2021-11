Medizinstudium dank Landarztquote

Tommy Blumenthal schlägt das dicke Anatomiebuch auf, blättert, macht sich einige Notizen. Das Buch begleitet ihn derzeit Tag und Nacht, sogar im Café im Erlanger Osten hat er es bei sich. Kommende Woche steht schon eine mündliche Prüfung an. Bereits im ersten Semester geht es schnell zur Sache. Tommy Blumenthal studiert Medizin, sein großer Traum.

Medizinstudium mit Abi 2,0

Mit einer Abiturnote von 2,0 hätte er das eigentlich gar nicht tun können. Der Numerus Clausus lag bei 1,1. Der 22-Jährige bekam seinen Studienplatz über die sogenannte Landarztquote. Das heißt: Tommy darf in Bayern Medizin studieren, verpflichtet sich aber dazu, später mindestens zehn Jahre lang im Freistaat als Landarzt zu arbeiten. Dort, wo niedergelassene Hausärzte fehlen.

Medizinische Versorgung im ländlichen Raum

2020 hat der Freistaat die Landarztquote eingeführt, um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum dauerhaft zu sichern. Ausschlaggebend für einen Studienplatz ist in diesem Fall nicht mehr die Abiturnote, sondern andere, zusätzliche Qualifikationen eines Studienbewerbers. Dazu zählen soziale Kompetenzen, Erfahrungen im medizinischen Beruf, Ehrenämter und so weiter. Tommy Blumenthal hat eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenpfleger. Er weiß also grob, worauf er sich einlässt. Arzt wollte er schon als kleiner Junge werden. Jetzt ist er seinem Traum schon ein Stück nähergekommen. Noch sei alles recht neu und ungewohnt.

Vertragsbruch: 250.000 Euro Strafe

Der 22-Jährige ist aus Sachsen-Anhalt nach Erlangen gekommen. Wo er einmal nach bestandenem Studium und der mehrjährigen Facharztausbildung in Bayern arbeiten werde, das steht natürlich noch nicht fest. Darüber mache er sich auch noch nicht wirklich Gedanken. Er müsse Bayern ohnehin erst richtig kennen lernen, sagt Tommy Blumenthal.

Franken sei schön, Oberbayern auch – er sei offen für alles, komme selbst aus einer eher ländlichen Gegend und habe deshalb auch keine Vorbehalte gegenüber seiner vertraglichen Bindung mit dem Freistaat. Sollte Tommy seinem "Landarzt-Versprechen" nicht nachkommen, muss er 250.000 Euro Strafe zahlen. Ein Abbruch oder Nichtbestehen des Studiums zählt dabei nicht als Vertragsbruch.

Ärztemangel wird kommen

115 junge Menschen studieren derzeit an bayerischen Universitäten dank dieses Angebots – auch an der Uni Erlangen. Eine Bilanz kann Prof. Christoph Ostgathe aktuell noch nicht ziehen. Fest stehe für den Studiendekan aber schon jetzt: Mit einer Landarztquote allein werde es nicht getan sein. Ein Mangel an Ärzten werde es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur auf dem Land geben. So bräuchte es auf lange Sicht wohl auch eine "Chirurgen-Quote" oder eine "Gynäkologen-Quote". Letztlich müssten sich die Arbeitsbedingungen generell im medizinischen Sektor verbessern, sonst verabschiedeten sich wohl bald noch mehr Mediziner in patientenferne Berufszweige wie die Industrie.

Glücklicher Landarzt?

Im oberfränkischen Effeltrich führt Beate Reinhardt seit fast 20 Jahren eine Gemeinschaftsarztpraxis. Das Einzugsgebiet geht weit über den Ort hinaus. Sie befürwortet die Landarztquote, vor allem, weil Studienbewerber durch Zusatzqualifikationen wie soziale Kompetenz und praktische Erfahrung von sich überzeugen müssten. Sie selbst würde immer wieder Landärztin werden, hat diesen Schritt nie bereut. Ganzheitlicher könne man als Arzt oder Ärztin eigentlich nicht arbeiten. Viele Patienten begleite man als Landarzt oft über Jahrzehnte, das schaffe Vertrauen und enge Bindungen. Regelmäßige Hausbesuche gehörten genauso dazu, auch mal nach Dienstschluss. Sie könne den Beruf als Landarzt nur empfehlen.