Medizinstudiengang in Niederbayern: Bezirkstag soll Weg ebnen

Der Bezirkstag von Niederbayern entscheidet heute Nachmittag bei seiner Sitzung in Mainkofen (Lkr. Deggendorf) über das in Niederbayern geplante künftige Medizinstudium. Damit soll Ärztenachwuchs für die Region gesichert werden.

Noten für Studium nicht ausschlaggebend

Ab 2020 will der Bezirk Niederbayern in Zusammenarbeit mit einer Privatuniversität im österreichischen Krems 20 Medizinstudienplätze zur Verfügung stellen - für Abiturienten aus der Region. Die Noten sind bei der Vergabe der Plätze nicht ausschlaggebend. Der Bezirk übernimmt einen Teil der Kosten für dieses private Medizinstudium.

So will man sich gegen den drohenden Ärztemangel in ländlichen Regionen wappnen und Medizinnachwuchs aus der Region für die Region generieren.

Bezirkstag muss Zustimmung geben

Das dreijährige Grundstudium wird an der Privatuni in Krems absolviert. Danach sollen die Studierenden an die bis dahin errichtete Außenstelle der Privatuni in Metten kommen, um hier den Master zu machen. Damit erstmals ein Medizinstudiengang in Niederbayern Wirklichkeit wird, muss heute auch der Bezirkstag noch zustimmen.