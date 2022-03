Medizinischer Hilfskonvoi für ukrainische Flüchtlinge in Polen

Sprechstunde für geflüchtete Ukrainer an der Grenze

Ziel des Konvois ist der polnisch-ukrainische Grenzübergang Korczowa-Krakowez. Was ihn dort erwartet, weiß Falk Stirkat noch nicht. Ob die Ärzte auch operieren müssen? "Ich hoffe nicht", sagt Stirkat. Aber kleinere Eingriffe sind auf alle Fälle möglich – in den Großraum-Krankenwagen können auch Operationen durchgeführt werden, und lokale Betäubungsmittel haben die Helfer mit im Gepäck. Der Notfall-Mediziner rechnet eher damit, dass kleine Wunden versorgt werden müssen, Hautausschläge, Harnwegsinfekte oder wunde Füße. "Wir werden vor Ort einfach eine Sprechstunde machen. Einfach ganz unbürokratisch, unkompliziert, ohne irgendwelche Dokumentationen", so Stirkat. "Die Leute bekommen das, was sie brauchen, also Medizin pur."

Helfer wollen Flüchtlinge nach Franken und in die Oberpfalz bringen

Am Sonntag werden sich die Helferinnen und Helfer wieder auf den Rückweg machen. Geflüchtete, die vor Ort nicht ausreichend behandelt werden konnten, werden mitgenommen, aber auch andere Geflüchtete, Kinder, alte Menschen, Familien. Sie können in Zimmern und Wohnungen unterkommen, die von Menschen in Mittelfranken und der Oberpfalz zur Verfügung gestellt werden.

Ob es noch einmal einen solchen Hilfskonvoi geben wird, kann Falk Stirkat heute noch nicht sagen. "Da sprechen wir nächste Woche in Ruhe darüber", sagt er. In dem etwa 50 Personen starken Helferteam arbeiteten schließlich alle ehrenamtlich.