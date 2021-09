vor etwa einer Stunde

Medizinhistorisches Museum in Ingolstadt gewinnt Museumspreis

Der mit 20.000 Euro datierte Bayerische Museumspreis geht heuer an das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt. In der Stadt freut man sich – denn in den vergangenen Jahren waren für das Museum viel Geld und Aufwand nötig.