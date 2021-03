Mediziner warnen vor steigender Auslastung der Intensivbetten

Signal der Zuversicht: "Wir sind gewappnet"

Auch an der Uniklinik Augsburg rechnen die Verantwortlichen in naher Zukunft wieder mit einer deutlichen Zunahme von Covid-19-Patienten, die intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Der ärztliche Direktor, Prof. Michael Beyer, will aber gleichzeitig auch ein Signal der Zuversicht an die Bevölkerung aussenden: "Wir werden sicher einen Anstieg haben, aber - auch das ist eine Botschaft - wir sind gewappnet. Egal wie die dritte Welle aussieht, wir werden mit ihr fertig werden!", so der Klinikleiter gegenüber dem BR. Seine Hoffnung richte sich dabei auf den beginnenden Frühling, so der Mediziner. Bei höheren Temperaturen sei das Virus weniger stabil.

16 Prozent der Intensivpatienten in Bayern sind Corona-Erkrankte

Auch in anderen Teilen Bayerns werden in den nächsten Wochen Engpässe auf Intensivstationen befürchtet. So ist beispielsweise die Auslastung in einigen niederbayerischen Landkreisen bereits recht hoch, auch in Unterfranken sind immer mehr Intensivbetten belegt. In Oberfrankens Klinken werden Intensivbetten knapp.

Momentan sind die Intensivbetten in Bayern zu rund 90 Prozent belegt. Der Anteil an Covid-19-Patienten liegt bei rund 16 Prozent.