Medizincampus Oberfranken: Kliniksemester startet in Bayreuth

Am Medizincampus Oberfranken werden erstmals 55 Studierende im klinischen Teil ihres Studiums ausgebildet. Mit Sommersemesterbeginn wurden sie am Mittwoch im Rahmen des "Welcome Days" an der Klinik Hohe Warte in Bayreuth offiziell begrüßt. An drei Tagen wird ihnen ihre neue Heimat vorgestellt. Auf dem Programm stehen neben Klinikführungen auch der Besuch des Campus und ein Bundesliga-Basketballspiel.

Medizincampus Oberfranken: "Pioniere" in Bayreuth

Als "Pioniere" werden die Medizinstudenten bezeichnet, die sich bewusst für den Medizincampus Oberfranken und den neuen Studiengang "Medizin Erlangen/Bayreuth" entschieden haben. Ihr Studium haben sie bereits in Erlangen begonnen, nun folgt der klinische Teil in Bayreuth.

Ziel des Campus ist es, dass sich vermehrt junge Mediziner auch in Oberfranken nach dem Studium niederlassen. Der Studiengang ist ein gemeinsames Projekt der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, der Universität Bayreuth, der Uniklinik Erlangen und der Klinikum Bayreuth GmbH.