Medizincampus Oberfranken feiert Richtfest in Bayreuth

Der Medizincampus Oberfranken nimmt immer mehr Gestalt an. Als Redner beim Richtfest an der Baustelle auf dem Gelände des Bayreuther Klinikums wird der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler (CSU), erwartet.

Medizincampus für Forschung und Lehre von Studenten

Der Bau des Multifunktionsgebäudes, das zunächst Forschung und Lehre Raum bieten werde, gehe zügig voran, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Der Medizincampus Oberfranken soll künftig Medizinstudenten der Universität Erlangen die Möglichkeit bieten, den praktischen Teil ihrer Ausbildung in Bayreuth zu absolvieren.

Millionenschwerer Bau soll im November bezugsfertig sein

Die Investitionssumme für das dreigeschossige Gebäude liegt bei rund 7,6 Millionen Euro. In dem Mehrzweckbau werden letztlich ein Hörsaal, Büros, Seminarräume, Wasch- und Duschräume und eine Cafeteria untergebracht. Spatenstich war im September des vergangenen Jahres, im November 2021 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Studienbeginn soll im Frühjahr 2022 erfolgen

Im Frühjahr 2022 werden dann die ersten Studierende des Studiengangs "Humanmedizin Erlangen-Nürnberg/Bayreuth", die an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen eingeschrieben sind, nach Oberfranken kommen. In der Endausbaustufe sollen 400 Studierende in Bayreuth Praxiserfahrung sammeln und unterrichtet werden.