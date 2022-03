Medizincampus Niederbayern: Entscheidung der Regierung erwartet

In der Debatte um den geplanten Medizincampus Niederbayern bahnt sich eine Entscheidung an. Das Vorhaben soll bereits am Dienstag in der Kabinettssitzung der Staatsregierung behandelt werden. Das bestätigte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums auf BR-Anfrage. Damit soll künftig auch in Niederbayern eine eigene Medizinerausbildung angeboten werden. Zuerst hatte die Passauer Neue Presse (PNP) darüber berichtet.

Vier niederbayerische Standorte

Demnach soll die fachliche Entscheidung laut Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) bereits feststehen. Mit den Standorten Deggendorf, Straubing, Landshut und Passau, wo mit einem neuen Multimediahörsaal zudem ein Zentrum für digitale Medizinausbildung entstehen soll, werde ganz Niederbayern zum Medizincampus - in Zusammenarbeit mit der Universität Regensburg. Das Konzept konnte sich dem Vernehmen nach im Rennen um das Vorhaben gegen die Technische Universität München (TUM) durchsetzen.

110 neue Studienplätze

Geplant sei demnach, dass die Universität Regensburg dafür neue Studienplätze schaffen wird. Rund 110 Studierende sollen im Rahmen des Projekts ihr Medizinstudium in Regensburg aufnehmen und während des ersten - eigentlich theoretischen - Studienabschnitts bereits erste Ausbildungsinhalte an Krankenhäusern in den vier niederbayerischen Städten erlernen. Der praktische Teil der Medizinerausbildung soll dann in der zweiten Hälfte des Studiums vollständig in Niederbayern erfolgen.

Scheuer: "Medizincampus ist riesiger Meilenstein"

Der Bezirksvorsitzende der CSU in Niederbayern, Andreas Scheuer, zeigte ich erfreut über die Ankündigung der Staatsregierung: "Die bevorstehende Gründung eines Medizincampus ist ein riesiger Meilenstein für den gesamten Wissenschafts- und Forschungsstandort Niederbayern - das ist Zukunft." Durch die dezentrale Struktur gebe es viele Gewinner in der ganzen Region. Auch die Bürger würden von der medizinischen Aufwertung der Krankenhausstrukturen gewinnen, teilte der frühere Bundesminister mit.

Hoffnung: Medizinstudierende für die Region gewinnen

Der Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Landshuter Lakumed-Kliniken, Jakob Fuchs, unterstrich bereits während der Planungsphase die Notwendigkeit des Medizincampus: "Selbstverständlich ist damit auch die Hoffnung verbunden, dass der ein oder andere Medizinstudierende auf diesem Weg für die Region gewonnen werden kann." Folglich könne damit auch dem Medizinermangel im Raum Niederbayern entgegengewirkt werden.

Laut Medienberichten fallen für das Projekt bis zum Start im Semester 2025/2026 rund 100 Millionen Euro an.