Medikamentenengpass: Erlanger Apotheke koordiniert Produktion

Aufgrund des Engpasses von intensivmedizinischen Medikamente habe sich die Apotheke des Uniklinikums Erlangen mit zwölf weiteren Krankenhäusern vernetzt und stelle das Medikament nun selbst her, so die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in einer Mitteilung.

Deutschlandweite Produktion in Erlangen koordiniert

Koordiniert wird die deutschlandweite Produktion und Abgabe des Medikaments von Professor Dr. Frank Dörje, Chefapotheker des Uni-Klinikums Erlangen, und seinem Team. Dadurch soll ein "substanzieller Versorgungsengpass" verhindert werden, heißt es weiter. Die Entlastungsaktion wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und dem Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. gemeinsam in die Wege geleitet.

"Jagd" nach Wirkstoff bis Israel

Besonders schwierig gestalte sich, aufgrund der weltweiten Nachfrage, die Beschaffung des Wirkstoffs, so Ralph Heimke-Brinck, zuständig für die Arzneimittelherstellung an der Apotheke des Erlanger Klinikums. Laut Heimke-Brinck habe die "Jagd" nach dem Wirkstoff nach Israel geführt, wo er schließlich gekauft werden konnte.

Strategische Verteilung der Apotheken

Die zwölf beteiligten Krankenhausapotheken sind strategisch so über Deutschland verteilt, dass sie im Bedarfsfall schnell in Not geratene Krankenhäuser beliefern könnten, so Heimke-Brinck. Mit dabei sind Apotheken in Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Halle, Köln, Mainz, Münster, Nürnberg sowie Rostock. "Dass dies alles überhaupt möglich war, verdanken wir unserer sehr guten Vernetzung, unseren Verbandsstrukturen und der dezentral vorgehaltenen Eigenherstellungskompetenz von Krankenhausapotheken in Deutschland", betont ADKA-Präsident und Erlanger Chefapotheker Frank Dörje.