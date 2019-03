Medikamente und Bargeld geklaut - 41-Jähriger in U-Haft

Einer Reinigungskraft war am Rosenmontag in dem bereits geschlossenen medizinischen Versorgungszentrum ein unbekannter Mann aufgefallen, der sich schnell aus dem Staub machte. In der Abteilung fehlten Bargeld und Medikamente im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise brachten die Ermittler schließlich auf den polizeibekannten 41-Jährigen.

Mann auf Marktplatz festgenommen

Die Beamten konnten den Mann am Aschermittwoch (06.03.19) auf dem Marktplatz festnehmen. Die Polizisten stellten bei dem Tatverdächtigen einen Großteil der gestohlenen Medikamente sicher. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 41-Jährige sitzt bereits in einer Justizvollzugsanstalt.