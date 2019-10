Medientage: Söder fordert Aufbruch in Deutschland

Zudem bekannte sich der Ministerpräsident klar zu den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk Anstalten, die dringend Planungssicherheit benötigten. Ohne die Öffentlich-Rechtlichen Sender, so Söder, sei Deutschlands Medienlandschaft ärmer. Söder ist selbst ausgebildeter Journalist und hat im Bayerischen Rundfunk ein Volontariat absolviert. Danach war er für mehrere Jahre Redakteur.

Söder: Selbst Journalist - zum Unwillen der eigenen Mutter

Die Entscheidung Söders, nach dem Jura-Studium in den Journalismus zu wechseln, habe bei seiner Mutter Entsetzen ausgelöst, so Söder. Seine Mutter hätte gesagt: "Junge, du hast doch was Anständiges studiert."

Bereits in seiner Jugend habe er sich solche Sätze anhören müssen, so Söder bei seiner Eröffnungsrede in München. "Meine Mutter war immer sorgenvoll, dass ich zu viel Fernsehen schaue und Radio höre", so der bayerische Ministerpräsident. Sie sei der Meinung gewesen, er solle doch lieber mehr Latein lernen, statt "irgendwelche unsinnigen Serien" zu schauen. "Jetzt können Sie sagen: Wenn man langen Medienkonsum hat, sieht man, was dabei rauskommt."