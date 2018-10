Medientage München: Künstliche Intelligenz und Prominenz

Rund 400 Referentinnen und Referenten werden die Bühnen im Messezentrum Nord bespielen. How to fix the future - wie können wir die Zukunft gestalten?, fragt in seiner Eröffnungsrede Andrew Keen, einer der umstrittensten Kritiker des Silicon Valley. Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche und renommierte Kommunikationswissenschaftlerin, denkt über Brainhacking nach: Was passiert, wenn unser Gehirn ans Internet angeschlossen wird?

Top-Thema Künstliche Intelligenz

Das Schwerpunktthema der diesjährigen Medientage München ist künstliche Intelligenz: Damit sollen künftig nicht nur Autos fahren. Die selbstlernende Technologie wird auch beeinflussen, wie wir in Zukunft Medien produzieren und konsumieren, welche Werbung uns angezeigt wird oder wie social media Plattformen à la Facebook funktionieren.

Dabei geht der Blick nicht nur ins Silicon Valley, sondern auch nach China – ein weiteres Topthema. Denn dort können Baidu, die chinesische Suchmaschine, oder die Einkaufsplattform Alibaba schon viel mehr, als ihre US-amerikanischen Gegenstücke Google oder Ebay.

Zukunft der Medien – ein weites Feld

Zum Thema Zukunft des Fernsehens werden sich der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm und der ProSiebenSAT1-Chef Max Conze unterhalten; dabei wird Wilhelm erneut für eine europäische Qualitätsplattform werben, die Medien, Kultureinrichtungen und Wissenschaftsangebote vereint.

Die Zukunft des Hörfunks sieht gerade ziemlich rosig aus. Der Höhenflug der Audios zeigt sich im aktuellen Podcast-Boom – egal, ob diese von den öffentlich-rechtlichen Sendern ins Netz gestellt werden oder von unabhängigen Podcastern.

Zur Zukunft von social media reisen Vertreter aller großen US-amerikanischen Anbieter nach München: Google, Amazon, Facebook und Apple beherrschen auch in Europa den Markt.

Pressefreiheit in Gefahr

Pressefreiheit ist in Deutschland in Gefahr durch Angriffe von rechts; in anderen Ländern aber ist sie noch viel mehr unter Druck. Darüber wird Mesale Tolu berichten. Die Ulmerin saß viele Monate in der Türkei in Haft wegen angeblicher Unterstützung von Terrorismus, zeitweise sogar mit ihrem zweijährigen Sohn.

Viel zu erzählen hat auch Kamal Chomani, der als freier Journalist und politischer Analyst aus den Kurdengebieten in Irak, Iran, Syrien und Türkei berichtet. Wegen massiver Bedrohung lebt er inzwischen im Exil in Europa.

Mediencampus informiert über Ausbildung und Jobs

Auf der parallel laufenden Messe geht es um Blockchain, Virtual Reality und um Startups made in Bavaria. Auf dem Mediencampus können Studenten und Schüler sich über Ausbildung und Jobs in der Medienbranche informieren. Dieser Bereich ist mit einem Expo-Ticket für 15 Euro zu besuchen.