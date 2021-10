BR24live, 12.50 Uhr: Eröffnung der Medientage München

Wie haben sich die Medien in der Pandemie entwickelt, was kommt nach Corona – ein Neuanfang? Das sind die zentralen Fragen der Medientage München (MTM).

Unter dem Motto "New Perspectives" beschäftigen sich über 400 Speakerinnen und Podiumsteilnehmer mit Themen wie: Zukunft von Streaming und Podcast, den guten und den schlechten Seiten von Social Media, neuen Ideen für digitale Sportberichterstattung, Diversität in den Redaktionen, europäische und deutsche Medienpolitik – und was das Publikum davon hat.

Erstmals hybrid eröffnen die Medientage München neue Perspektiven. Zum Auftakt überträgt ARD alpha den Mediengipfel. Die Übertragung beginnt ab 12.50 Uhr mit einem Interview der BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth. Spannende Berichte und Talks gibt es in den multimedialen Info-Angeboten von BR24 und auf br.de/medientage.

Veränderte Mediennutzung durch Pandemie

Denn durch die Pandemie hat sich der digitale Transformationsprozess beschleunigt. Neue Technologien, Plattformen und Kanäle prägen die Medienlandschaft, Medienunternehmen suchen neue Zugänge zu den Nutzerinnen und Nutzern. Deren Medienkonsum hat sich in Zeiten von viel Homeoffice, wenig Reisen und kaum Veranstaltungen stark verändert – zum Beispiel durch die Entdeckung neuer Kulturkanäle im Netz, wie sie auch der BR anbietet.

Während der Medientage präsentiert der BR vor Ort die neue BR24-Welt in Radio, Fernsehen und Netz und beschäftigt sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Innovationen und Algorithmen in den Redaktionen.

Mediengipfel mit BR-Intendantin Katja Wildermuth

Zur Eröffnung wird Ministerpräsident Söder erwartet, danach diskutieren die Chefs von RTL, Sky, Vodafone und Discovery; für den BR und die ARD ist BR-Intendantin Katja Wildermuth dabei. Thementage bieten dann unterschiedliche Schwerpunkte: Am Dienstag geht es um TV und Video, Werbung und Marketing, am Mittwoch stehen Radio und Audio sowie die sozialen Medien im Mittelpunkt. Am Donnerstag diskutieren Expertinnen und Experten über Nachhaltigkeit in der Medienproduktion und über Europa, und am Freitag schließt der Journalismus-Gipfel die Medientage ab.

Infos für Mediennachwuchs auf TikTok, Instagram und YouTube

Die Ausbildungsinitiative der MTM "Start into Media" konnte angesichts der Corona-Hygienevorschriften interessierte Jugendliche nicht ins Isarforum einladen. Aber ein Angebot für den Mediennachwuchs gibt es trotzdem. Lina Timm, Co-Geschäftsführerin der MTM, bringt mit ihrem Team die Inhalte auf die Kanäle, auf denen die Zielgruppe ohnehin schon unterwegs ist. Produziert werden YouTube-Videos, TikTok-Challenges und Instagram-Reels, die in den kommenden Wochen auf allen Social Media-Kanälen ausgespielt werden.