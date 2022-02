Mit Aufklärung gegen Impfskepsis: Mediatoren beraten Migranten

Aktuelle Informationen auch zu Corona-Regeln

Gerade jetzt, wo sich wegen Corona vieles in einer hohen Geschwindigkeit ändert, kommen Menschen mit Migrationshintergrund kaum noch hinterher. Saffouris Aufgabe ist es derzeit vor allem, jeden auf dem aktuellen Stand zu halten. Mehmet Cetindere, der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) in Bamberg, ist froh, dass er jemanden wie Saffouri in seiner Gemeinde hat. Es sei "momentan das Wichtigste, was es jetzt gibt", dass neue Informationen zu den Corona-Maßnahmen schnell und verständlich bei Migranten ankommen. "So dass hier kein Schaden entsteht", so Cetindere.

Zum Artikel: Wenig Besucher bei arabischem Impftag

In Bamberg gibt es die Mediatoren seit etwa zehn Jahren und sie haben in dieser Zeit mehr als 3.000 Migranten erreicht. Und sie sind nicht alleine: Bayernweit sind im Projekt "Für Migranten von Migranten" noch Hunderte Ehrenamtliche in 19 weiteren Standorten unterwegs – unter anderem in Nürnberg, Augsburg, Bayreuth, Coburg, München oder auch Landshut. Das Projekt wird unter anderem vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert.

Aufklärung in der Warteschlange

Ortswechsel zum Familienzentrum Löwenzahn im Bamberger Malerviertel. Hier findet heute eine offene Impf-Aktion statt. Wie viele kommen, ist ungewiss. Doch schon bevor die Ärzte mit dem Impfen loslegen, wartet schon eine Handvoll Impfwillige vor der Tür. Der Migrationsanteil in diesem Viertel ist hoch.

Aus der Warteschlange kann man auch Russisch hören. Gesundheitsmediatorin Alexandra Jäkel klärt im Gespräch mit einer Frau die letzten Fragen vor der Impfung. Es geht um Formalitäten, teilweise auch um Fragen zu bestimmten Impfstoffen. Die Dame lässt sich kurz darauf impfen.

Wenig Vertrauen in offizielle Quellen

Die Gesundheitsmediatorin Jäkel kämpft aber auch um diejenigen, die gerade nicht da sind: die Impf-Skeptiker. Gerade unter Menschen aus Russland gebe es eine Tendenz, den Corona-Impfstoffen zu misstrauen. "Dadurch dass die russischsprachige Bevölkerung es leider gewohnt ist, offiziellen Quellen und der Regierung nicht so schnell zu glauben. Leider ist es da auch so mit offiziellen Informationen", erzählt sie.

Durch dieses Misstrauen wenden sie die Menschen lieber an ihre Verwandten und Freunde. Sie erlebe eine Gesellschaft, "wo inoffizielle Netzwerke oft mehr bedeuten als offizielle Statistiken".

Mit Gesprächen gegen Impfskepsis

Und genau hier setzen die Gesundheitsmediatoren an: Im persönlichen Gespräch oder auch bei Vorträgen sollen sie Vorurteile aus dem Weg räumen und fundiertes Wissen vermitteln. Dabei hilft auch ihre eigene Hintergrundgeschichte, wie die Bamberger Standortkoordinatorin Yvonne Rüttger sagt.

"Ich glaube, wenn man aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, hat man mit verschiedensten Problemen zu tun. Man ist alleine unter Umständen, man kann die Sprache nicht, man kann sich schlecht orientieren. Und wenn dann jemand einem gegenübersitzt, der eine eigene Migrationsgeschichte hat, der kann ganz anders kultursensibel mit einem reden." Yvonne Rüttger, Standortkoordinatorin in Bamberg