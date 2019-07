Media Markt Saturn streicht 600 Jobs in der Verwaltung

Der neue Media Markt Saturn-Chef Ferran Reverter hatte gestern keine guten Nachrichten für seine Belegschaft. Der Elektronik-Händler baut wie erwartet Stellen ab. 600 Mitarbeiter in der Verwaltung verlieren ihre Jobs. Gestrichen wird jeder sechste Arbeitsplatz in der Zentrale in Ingolstadt und bei der Marketing-Tochter in München. Nicht betroffen seien die Arbeitsplätze im Kunden-Service, sagte Unternehmenssprecher Uwe Wolfinger dem Bayerischen Rundfunk.

Konkurrenz zu Amazon

Der Jobabbau ist Teil der Neuausrichtung, um die kriselnde Kette wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Im Zentrum der neuen Strategie stehen der Ausbau des Digital-Geschäfts und die Reaktion auf das veränderte Kundenverhalten. Media Markt Saturn konkurriert massiv mit Online-Händlern wie Amazon. Auch der Verwaltungsapparat gilt als überdimensioniert. Große Herausforderungen für den neuen Chef Reverter. Der vorherige Vorstandschef Pieter Haas musste im vergangenen Oktober (2018) nach mehreren Gewinnwarnungen seinen Hut nehmen.

Unternehmen will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

In der Zentrale in Ingolstadt und am Standort München arbeiten rund 3.500 Menschen. Beim Stellenabbau will das Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, hieß es. Gemeinsam mit dem Betriebsrat sei ein Sozialplan erarbeitet worden. Danach erhalten Mitarbeiter, die Media Markt Saturn freiwillig verlassen, eine Abfindung.

Eine interne Jobbörse soll ihnen helfen, eine neue Stelle zu finden. Über zwei Jahre hinweg unterstützt zudem eine externe Beratungsagentur ausscheidende Mitarbeiter, sich für neue Jobs zu qualifizieren.

Weiterer Stellenabbau nicht geplant

In Deutschland beschäftigt Media Markt Saturn rund 28.000 Mitarbeiter. Ein weiterer Stellenabbau sei nicht geplant, so PR-Chef Uwe Wolfinger. Seit 2016 gehört Media Markt Saturn zum Ceconomy-Konzern, für den weltweit rund 60.000 Menschen arbeiten.