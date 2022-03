Media Analyse: BR-Radioprogramme bleiben erfolgreich

Täglich hören mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland die Radioprogramme des BR. Im Freistaat kann der Bayerische Hörfunk seine Spitzenstellung weiter ausbauen, mit 50,7 Prozent Marktanteil erreicht der BR täglich gut die Hälfte des bayerischen Publikums. Das zeigt die heute veröffentlichte Media Analyse Audio (MA), die auf 65.000 Telefon-Interviews basiert.

Marktführer Bayern 1

Bayern 1 bleibt der mit Abstand am meisten gehörte bayerische Radiosender - knapp 3,3 Millionen Menschen schalten in Deutschland das Flaggschiff des BR ein. Damit ist es die erfolgreichste Welle des BR, sie wird durchschnittlich dreieinhalb Stunden täglich gehört.

Thomas Hinrichs, Informationsdirektor des BR, beglückwünscht den Marktführer in Bayern: "Die Mischung aus Information vor allem aus den bayerischen Regionen und guter, intelligenter Unterhaltung hält die Gesellschaft zusammen."

Bayern 2 kann zulegen

Bayern 2 zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Kultur- und Informationsprogrammen Deutschlands und konnte laut MA leicht zulegen. 600.000 Hörerinnen und Hörer schalten das BR-Programm täglich deutschlandweit ein.

Björn Wilhelm, seit Anfang März neuer Programmdirektor Kultur beim BR, konnte sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit über das starke Ergebnis freuen: "Von der radioWelt am Morgen über das Tagesgespräch am Mittag bis zu Hörspielen am Abend schätzen die Hörerinnen und Hörer in Bayern ihr Bayern 2. Das Programm vermittelt in allen Sendungen den Hintergrund, den es braucht, um die Welt besser zu verstehen, und deshalb ist Bayern 2 so wichtig für Bayern."

Bayern 3 beliebt bei unter 40-jährigen

Bayern 3 kann vor allem im jüngeren Publikum von 14 bis 39 Jahre punkten. In dieser Altersgruppe bleibt das Programm der meistgehörte Sender im Freistaat mit 940.000 Hörerinnen und Hörern; insgesamt erreicht er bundesweit über 2,1 Millionen. Über alle Altersgruppen gesehen ist die Reichweite auf dem umkämpften Radiomarkt für die jüngere Zielgruppe leicht gesunken.

BR24 in Krisenzeiten unverzichtbar

Auch BR24 konnte seine Hörerzahlen steigern. 660.000 Hörerinnen und Hörern erreicht die Infowelle des BR täglich in Deutschland, davon 610.000 in Bayern. Gerade in politisch schwierigen Zeiten zeigt sich der Wert verlässlicher und schneller Information.

Im Juli 2021 wurde der ehemalige Sender B5 aktuell Teil der BR24-Infofamilie. Die Umbenennung sei vom Publikum gut angenommen worden, so der Informationsdirektor des BR, Thomas Hinrichs: „Ich freue mich sehr, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Weg mit uns gegangen sind. Damit hat BR24 im Radio gezeigt, dass wir als Marke für verlässliche Information weiterhin auch in der digitalen Welt stehen. Das ist eine Erfolgsgeschichte seit über 30 Jahren, und sie wird unter dieser Marke fortgesetzt.“

Spartensender finden ihr Publikum

BR Klassik hören täglich 220.000 Klassikliebhaber, auf unterschiedlichen Verbreitungswegen; das crossmediale Angebot wird vom Publikum geschätzt. Auch die beiden digital verbreiteten Sender BR Heimat und BR Schlager finden ihr Publikum.

BR Schlager gelingt dabei ein besonderer Erfolg: Das Digitalangebot aus dem Studio Nürnberg wird von allen BR-Angeboten am längsten gehört, mit über dreieinhalb Stunden am Tag. Im Januar 2021 hatte der BR das Programm von "Bayern plus" in "BR Schlager" umbenannt, die Redaktion hatte das Sendekonzept überarbeitet und die Musikausrichtung geschärft. Das überzeugt laut MA 170.000 Menschen täglich.

Auch BR Heimat legte leicht zu: 230.000 Hörerinnen und Hörer widmen sich bundesweit täglich 151 Minuten Geschichten und Melodien aus ihrer Heimat.