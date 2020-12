Medi Bayreuth kassiert gegen Würzburg dritte Niederlage in Folge

Medi Bayreuth kann auch im Franken-Derby nicht punkten und verliert beim 87:93 gegen S. Oliver Würzburg das dritte Spiel in Folge. Die Unterfranken bauen indes ihre Auswärtssieg-Serie mit dem dritten Sieg am Stück aus und ziehen in der Tabelle mit den punktgleichen Bayreuthern gleich. Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs stehen die Würzburger auf dem elften Rang und damit einen Platz vor Bayreuth.

Medi Bayreuth gibt Halbzeitführung aus der Hand

In der heimischen Oberfrankenhalle waren die Bayreuther gegen Würzburg noch mit einer 51:44-Führung in die Halbzeit gegangen. Als die Bayreuther mehr als sechs Minuten lang ohne Punkt blieben, nutzen die Würzburger diese Durststrecke der Oberfranken aus und übernahmen die Führung.

"Offensichtlich ist unsere Defensive im Moment unser größtes Problem", wird Bayreuths Shooting Guard Frank Bartley auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir wissen, dass wir energisch in die Partie gehen müssen und auch daran wird es wichtig sein, noch zu arbeiten."

Bayreuth empfängt am 2. Weihnachtsfeiertag (20.30 Uhr) das Team aus Gießen, die Würzburger müssen am Sonntag (15.00 Uhr) in Ludwigsburg ran.