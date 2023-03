Medi Bayreuth: Gesellschafterkreis wird Anteile übernehmen

Medi Bayreuth will zeitnah einen neuen Gesellschafterkreis präsentieren. Wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der langjährige Alleingesellschafter Carl Steiner, der seine Anteile spätestens Ende Juni abgibt, diese auf mehrere Gesellschafter übertragen. "In diesem Zusammenhang werden nicht nur die Anteile von Carl Steiner übernommen, sondern durch weitere finanzielle Einlagen der neuen Gesellschafter zudem das gezeichnete Kapital der BBC Bayreuth Spielbetrieb GmbH erhöht", so der Verein.

Alleingesellschafter Steiner zieht sich Ende Juni zurück

Unternehmer Steiner hatte angekündigt, sich beim Tabellenletzten zum 30. Juni zurückzuziehen. Seit 1984 hatte er sich bei den Bayreuthern in verschiedenen Funktionen engagiert. "Dank des Engagements vieler Personen im Hintergrund sind die neuen Gesellschafter optimistisch, in den kommenden Wochen Vollzug bezüglich der finalen Umsetzung vermelden zu können", hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.

(Mit Informationen von dpa)