Er sei "total aufgeregt", so Schwimmer Stefan Weidner. Am Freitagnachmittag ist der Würzburger zusammen mit 170 weiteren deutschen Athleten vom Frankfurter Flughafen in die Vereinigten Arabischen Emirate zu den Special Olympics gestartet.

7.000 Sportler aus aller Welt

Insgesamt erwarten die Organisatoren rund 7.000 Teilnehmer bei den Wettkämpfen. Schwimmer Stefan Weidner will zwei Mal antreten: über 800 Meter Freistil im Becken und über 1.500 Meter im Freiwasser. Zuletzt hat der Schwimmer bei den nationalen Special Olympics 2018 in Kiel gleich zwei Goldmedaillen geholt.

Damit es auch in Abu Dhabi mit einem Edelmetall klappt, ist Stefan Weidner zuletzt drei Mal wöchentlich ins Becken gesprungen. Hinzu kamen Einheiten im Fitnessstudio, Laufen und Fahrradfahren – und das alles neben der täglichen Arbeit in den Mainfränkischen Werkstätten.

Kollegen drücken die Daumen

Natürlich sind auch Stefan Weidners Kollegen gespannt. Der 42-Jährige arbeitet in der Kabelkonfektion. "Wir drücken natürlich alle Daumen", so Peter Estenfelder, Technischer Leiter der Mainfränkischen Werkstätten. Sollten die Schwimmwettkämpfe live übertragen werden, wollen er und seine Mitarbeiter ein Public Viewing organisieren. Die Special Olympics in Abu Dhabi starten am 14. März.