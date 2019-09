Medaille für Zivilcourage: zwei Unterfranken ausgezeichnet

In München verleiht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die "Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit". Unter den Preisträgern sind auch zwei Unterfranken. Sie waren in Aschaffenburg und Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) mutig eingeschritten und haben dadurch ihren Mitmenschen geholfen.

Mann greift bei Streit im Park ein

Wie das Ministerium mitteilt, handelt es sich bei einem der Preisträger um einen 82-Jährigen, der bei einem Streit in Aschaffenburg schlichtend eingegriffen hatte. Dort hatte ein Mann seine Begleiterin im Park geschlagen. Der Senior wurde daraufhin selbst Opfer eines Faustschlags und wurde dabei nicht unwesentlich verletzt. Der zweite Preisträger aus Unterfranken ist ein 41-Jähriger, der in Veitshöchheim beobachtet hatte, wie ein Mann Steine von einer Brücke auf eine Bundesstraße warf. Der Zeuge verständigte die Polizei, folgte dem Täter und gab wiederholt dessen aktuelle Position an die Einsatzkräfte weiter.

Medaille ehrt Zivilcourage

Mit der "Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit" werden seit 1994 jedes Jahr Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich durch mutiges und beherztes Einschreiten in besonderer Weise um die innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben. Insgesamt ehrt das Innenministerium 37 Menschen aus ganz Bayern.