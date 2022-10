Flugzeugabsturz: Suche nach "McFit"-Gründer Schaller erweitert

Nach dem Absturz des Privatflugzeugs des gebürtigen Bamberger Unternehmers Rainer Schaller vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte ihre Suche verstärkt. In Absprache mit den Behörden des Nachbarlandes sei aus der Luft auch in den panamaischen Gewässern nach Wrackteilen gesucht worden, sagte der Direktor der costa-ricanischen Küstenwache, Martín Arias. Zunächst seien allerdings auch dort keine weiteren Trümmerteile gefunden worden. Die Suchaktion mit rund 60 Einsatzkräften werde aber so lange wie nötig fortgesetzt.

Abgestürztes Flugzeug: Zwei Leichen gefunden

An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend insgesamt sechs Menschen: der "McFit"-Gründer Schaller, seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Am Wochenende waren die Leichen eines Mannes und eines Kindes sowie Trümmerteile und Gepäckstücke im Meer gefunden worden.

Bei der Suche würden auch die Meeresströmungen berücksichtigt, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres. Die Witterungsverhältnisse seien am Montag für die Suchmannschaften besser gewesen als in den Tagen zuvor.

Flugdaten wurden nicht aufgezeichnet

Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti kam aus Mexiko und war nahe der Karibikküste von Costa Rica ins Meer gestürzt. Die Ursache des Absturzes blieb zunächst unklar. Das Privatflugzeug verfügte weder über einen Flugschreiber – also Aufzeichnungsgeräte, die während eines Fluges Flugdaten zeitlich zugeordnet speichern – noch über ein Gerät zur Aufzeichnung der Kommunikation. Wegen der geringen Größe des Flugzeugs waren sie nach Angaben der costa-ricanischen Behörden auch nicht vorgeschrieben. Es sei nun wichtig, den Rumpf der Maschine zu finden, um die Untersuchungen zur Absturzursache voranzutreiben, berichtete der costa-ricanische Fernsehsender Teletica am Montag unter Berufung auf den Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde.

Erstes "McFit" in Würzburg 1997

Der 1969 in Bamberg geborene Rainer Schaller hat in den 90er-Jahren den Fitnessstudio-Konzern "McFit" gegründet. Das erste Studio eröffnete er 1997 in Würzburg. Inzwischen gehören über 250 Fitnessstudios in ganz Deutschland zum Unternehmen.