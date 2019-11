Maybach-Museum Neumarkt feiert zehnjähriges Jubiläum

Das Maybach-Museum mit dem weltweit größten Bestand von Maybach-Autos in Neumarkt in der Oberpfalz feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Kieferorthopäde Helmut Hofmann hegte lange Zeit den Wunsch, aus seiner privaten Sammlung ein Museum zu machen. Heute sind in der rund 2.500 Quadratmeter großen Ausstellung rund 20 historische Edelkarossen - vom zersägten Scheunenfund bis hin zum edlen Klassiker.

Weltweit nur noch 160 Maybach-Exemplare

In den 20er- und 30er-Jahren gehörten die Maybach-Fahrzeuge zu den schönsten, größten und wertvollsten Luxuswagen. In dieser Zeit wurden in den Maybach-Werken im heutigen Baden-Württemberg nicht mal 1.800 Exemplare produziert. Jedes ist ein Einzelstück. Sie galten als Statussymbol für Reiche und Mächtige und kosteten damals so viel wie eine Villa. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie jedoch nicht mehr gefragt. Weltweit existieren von ihnen nur noch rund 160 Exemplare.

Maybach-Fahrzeuge sind schwer zu bekommen

Helmut Hofmann begeistern vor allem die raffinierten Details der Maybach-Autos. Eines seiner Schmuckstücke: Der weiße Maybach Zeppelin. Der Name kommt nicht von ungefähr. Maybach-Motorenbau fertigte nämlich auch die Hochleistungsmotoren für Luftschiffe und Flugzeuge.

Helmut Hofmann nimmt einiges auf sich, um die Modelle nach Neumarkt zu bringen. Den weißen Maybach Zeppelin hat er zum Beispiel aus Venezuela einschiffen und anschließend restaurieren lassen. Die Fahrzeuge findet er über ein Register in dem alle Maybach-Fahrzeuge aufgelistet sind. Trotzdem sei es sehr schwer an einen Maybach zu kommen. Viele Liebhaber wollen sie natürlich behalten.