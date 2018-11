Maxi Schafroth: Vom Allgäuer Bauernhof zum Nockherberg

Für Maxi Schafroth ist es der "Olymp des Kabaretts": Das traditionelle Politiker-Derblecken bei der Starkbierprobe am Nockherberg. "Dass das so früh kommt, freut mich wahnsinnig", sagte der Kabarettist aus dem Allgäu bei der Bekanntgabe am Freitag mit Paulaner-Chef und Nockherberg-Gastgeber Andreas Steinfatt. Der erst 33-Jährige setzte sich immerhin gegen Kabarettgrößen wie Helmut Schleich, Monika Gruber oder Hannes Ringlstetter durch, die ebenfalls als Nachfolger für Luise Kinseher gehandelt worden waren. Die Kinseher war die erste Frau als Fastenrednerin am Nockherberg und hatte im Februar 2018 am Ende ihres achten Auftritts als "Mama Bavaria" überraschend ihren Rücktritt abgekündigt.