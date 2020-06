Max und Moritz-Preis 2020: Die ersten Gewinner stehen fest

Die ersten Gewinner des Max und Moritz-Preises 2020, der in der Regel im Rahmen des Erlanger Comic-Salons vergeben wird, stehen fest. Anke Feuchtenberger erhält für "ein herausragendes Lebenswerk" einen Sonderpreis. Julia Bernhard wird für das beste deutschsprachige Comic-Debüt ausgezeichnet.

Weitere Preisträger werden online bekannt gegeben

Darüber hinaus wurden 25 Titel in weiteren Kategorien wie zum Beispiel "Bester deutschsprachiger Comic" oder "Bester Comic für Kinder" für den wichtigsten Preis für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschsprachigen Raum nominiert. Die Preisträgerinnen und Preisträger in diesen Kategorien werden am 10. Juli in Form eines Videostreams bekannt gegeben.

Digitaler Comic-Salon startet im Juli

An diesem Tag startet auch die neue Social-Media-Plattform "Digitaler Comic-Salon", die Online-Alternative zum eigentlichen Erlanger Comic-Salon, der aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden konnte. Stattdessen soll sowohl die regionale als auch internationale Comic-Szene auf dieser Plattform die Möglichkeit erhalten, sich langfristig einem breiten Publikum zu präsentieren. Aufgrund des Zwei-Jahres-Turnus findet der nächste Erlanger Comic-Salon erst wieder 2022 statt.