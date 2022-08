Mausklick statt Polizeistation: Immer mehr Online-Anzeigen

Das Auto mutwillig zerkratzt, das Fahrrad über Nacht gestohlen: Das sollte man anzeigen, schon allein, um einen Nachweis für die Versicherung zu haben. Den Link zur Online-Anzeige gibt es auf der Homepage der Bayerischen Polizei. Die Daten der Tat, Angaben zum Tatverdächtigen und natürlich zur Person des Anzeigenstellers werden abgefragt, auch Fotos oder Dokumente kann man hochladen – einige Zeit dauert es schon, bis die Formulare ausgefüllt sind. Doch dann ist man durch und die Anzeige wird automatisch zur zuständigen Polizeidienststelle geschickt.

Anzeige schwerer Delikte online nicht möglich

Anzeigen kann man allerdings nur leichtere Delikte wie Beschädigung oder Diebstahl von Fahrrädern sowie Sachbeschädigungen am Auto oder Betrug bei Onlineauktionen. Denn bei schwereren Delikten sind meist umfassendere Nachfragen der Behörden nötig. Rund 15 Prozent aller Online-Anzeigen sind laut Bayerischer Polizei dementsprechend Fehlanzeigen, die online nicht gemeldet werden können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Beschädigung des Autos auf Fahrerflucht zurückzuführen ist – was durchaus kein leichtes Vergehen mehr ist. Hier kontaktieren die Beamten noch einmal persönlich den Geschädigten, um die oft umfangreichen Sachverhalte der Tat einordnen zu können. Anzeige erstattet wird selbstverständlich dann auch in diesen Fällen. Einfache Sachbeschädigungen, wie beispielsweise Lackschäden am Auto oder zerstochene Reifen, können hingegen bequem per Mausklick zur Anzeige gebracht werden.

Boom der Online-Anzeige während Corona-Pandemie

Von der Anzeige per Internetformular profitiert laut Polizei nicht nur der Geschädigte, der sich den Gang zur Polizeiwache erspart. Auch die Beamten spart sich bürokratischen Aufwand, wenn der Bürger selbst die Dateneingabe übernimmt. Wie viele andere Internetangebote hat dabei auch die die digitale Anzeige während der Corona-Pandemie einen Boom erlebt. "Wir hatten vor Corona um die 1.200 Anzeigeneingänge pro Monat, während Corona ist das angestiegen auf 4.500 und jetzt nach Corona sind wir bei etwa 3.500 Anzeigen pro Monat angelangt", erläutert Christian Huber, stellvertretender Inspekteur der Bayerischen Polizei. Damit sei das Angebot durchaus als "Erfolg" zu werten. Deswegen überlege man sich im Moment auch, ob man die Anzahl der Delikte, die online zur Anzeige gebracht werden können, in Zukunft ausweiten werde. Bis dahin muss man bei schwereren Delikten weiterhin persönlich auf der zuständigen Polizeiwache erscheinen.

Falsche Anzeigen können bestraft werden

Befürchtungen von Kritikern, die Online-Anzeige würde auf Grund des fehlenden persönlichen Kontakts zu falschen Angaben oder Denunziationen verleiten, haben sich laut Christian Huber bisher nicht bewahrheitet. Denn auch wer falsche Anzeigen verfasst oder jemanden ungerechtfertigt beschuldigt, kann ermittelt und belangt werden. So speichert die Bayerische Polizei bei einer Online-Anzeige die IP-Adresse des Rechners und den Zeitstempel. Wer überführt wird, dem droht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.