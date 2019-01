Maurice K.: Ein Angeklagter muss ins Gefängnis

Der 25-Jährige wurde wegen Körperverletzung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung verurteilt. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Zwei mitangeklagte Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren bekamen jeweils ein Jahr auf Bewährung.

Die Richterin sagte bei der Urteilsbegründung, dass sie eine Empörung wegen der vergleichsweise milden Urteile verstehen könne. Allerdings hätte in dem Verfahren keinem der Angeklagten nachgewiesen werden können, wer nun für den tödlichen Schlag verantwortlich war.

Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen zwischen drei Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten gefordert, in einem Fall zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung. Die Verteidiger sahen bei einem Angeklagten eine Haftstrafe und bei zweien Freispruch als angemessen an. Der vierte Angeklagte soll nach dem Willen seines Anwalts Sozialstunden leisten und in einer Jugendeinrichtung bleiben.

Tod bei einer Schlägerei

Maurice K. hatte sich im April 2018 mit einem der Angeklagten in einer Passauer Fußgängerpassage zu einer Schlägerei verabredet. Es sollen viele junge Leute dabei zugesehen haben. Die Situation eskalierte, und Maurice wurde tödlich verletzt.