Maulwürfe mit Abgasen vergiftet? - Landwirt bestreitet Vorwürfe

In Rohrbach, Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm, sollen Maulwürfe mit Traktorabgasen vergiftet worden sein. Das berichtet die Polizeiinspektion Pfaffenhofen an der Ilm. Ein Anrufer hatte der Polizei am Samstagvormittag gemeldet, dass Maulwürfe auf einem Feld vergast werden.

Beamten entdecken Traktor samt Schlauch

Vor Ort entdeckten die Beamten tatsächlich einen Traktor, der Auspuff war über einen Schlauch mit einem Erdhügel verbunden. Der Schlauch steckte einen halben Meter tief in dem Loch, die Einleitstelle der Abgase war zusätzlich mit einer Holzplatte abgedeckt. Vom Traktorfahrer selbst war keine Spur.

Landwirt offenbar unschuldig

Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, bestreitet der Landwirt, dem der Traktor gehört, dass er ihn dort abgestellt hat. Aktuell gebe es laut Polizei keine Hinweise darauf, dass der Landwirt in die Sache verwickelt ist. Es ist also noch unklar, wer den Maulwürfen so den Garaus machen wollte. Es gebe aber mehrere Tatverdächtige, so die Polizei Pfaffenhofen. Tote Tiere haben die Beamten bisher nicht gefunden, Grabungen wurden allerdings noch nicht durchgeführt.

Bußgeld bis zu 50.000 Euro möglich

Zudem müsse abgeklärt werden, ob es sich wirklich um einen Maulwurfhügel handelt und ob dieser bewohnt war. Die Ermittlungen dauern an. Maulwürfe stehen gemäß Bundesnaturschutzgesetz unter besonderem Schutz. Damit droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.