Maulkorb und Leine für Kampfhunde: Verordnung in Aub beschlossen

In Aub mit den Stadtteilen Baldersheim und Burgerroth (Lkr. Würzburg) dürfen Kampfhunde in öffentlichen Anlagen, auf Wegen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet künftig nur noch angeleint ausgeführt werden. Zudem muss der Besitzer dafür sorgen, dass der Hund einen Maulkorb trägt. Das hat der Auber Stadtrat gestern Abend beschlossen.

Diese Verordnung gilt auch für große Hunde, also solche, die eine Schulterhöhe von 50 Zentimetern überschreiten. "Erwachsene Tiere der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann und Deutsche Dogge gelten stets als große Hunde", heißt es im Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Kampfhund nur mit Erlaubnis der Gemeinde

Ausgenommen von der Anleine-Pflicht seien etwa Blindenführhunde, Diensthunde der Polizei oder Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind. Als Kampfhunde gelten laut Gesetz in Bayern bestimmte Rassen, denen "gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit" unterstellt wird.

Die entsprechende Verordnung heißt "Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit" - im Volksmund auch Kampfhundeverordnung genannt. Generell gelte, dass wer in Bayern einen solchen Hund halten will, die Erlaubnis seiner Wohnsitzgemeinde brauche. Eine solche Erlaubnis werde jedoch nur in Ausnahmefällen erteilt.