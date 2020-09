30.09.2020, 13:14 Uhr

Mauerpläne in Amberg sorgen für Diskussionen

In Amberg will die Stadt eine Straße durch eine Mauer teilen. Hintergrund: Es geht um Erschließungskosten für den Teil-Ausbau. Und die will die Stadt auf die Anwohner umlegen - mit Hilfe einer ungewöhnlichen Idee. Die Anwohner sind nicht begeistert.