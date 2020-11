Mauerfall: Fußballprofi aus der DDR wechselte nach Schweinfurt

Manchmal träumt er noch davon. Nach dem letzten Aufstiegsspiel bei Rot-Weiß Frankfurt erwarteten unzählige Menschen die siegreiche Schweinfurter Elf vor dem heimischen Stadion: "Und dort trugen uns die Fans aus dem Bus." Uwe Büchel schämt sich seiner Tränen nicht, als er an diesen Moment zurückdenkt. "Sie trugen uns rein ins Stadion", wiederholt er, "wir wurden alle einzeln reingetragen."

Solch ein Erlebnis, nur ein halbes Jahr nachdem am 9. November 1989 in Berlin die Mauer gefallen war, hatte der gebürtige Dresdner nicht mehr erwartet. "Ich war schon 30", sagt er. Also im Herbst einer Fußballer-Karriere. Für ihn bedeutete der Mauerfall auch Unsicherheit. "Was mache ich nun, wie geht's weiter?" Büchel erging es nicht anders als vielen DDR-Bürgern.

Mauerfall: "Das war wie ein Urknall"

Er saß am Abend des 9. November vor dem Fernseher in seiner Wohnung in Suhl, gemeinsam mit seinem Bruder. "Wir waren fassungslos", erklärt er, "das war wie ein Urknall." Schon in den Wochen zuvor hatte der Profi-Fußballer genau zugehört, als Bürger auch in der kleinen Bezirksstadt Suhl tief im Süden der DDR ihren Unmut über die Verhältnisse im Land äußerten. "Ich bin abends in eine Kirche gegangen, habe mich in eine Ecke verzogen und gelauscht, wie die Menschen die Lage empfanden", erinnert sich Büchel. Um anzufügen: "Obwohl es für uns Fußballer nicht ungefährlich war, denn auch in der Kirche waren ja Jungs von der Stasi."

DDR-Profifußballer mit Privilegien

Uwe Büchel spielte damals für die BSG Motor Suhl, 2. Liga im DDR-Fußball. Als Profi genoss er zahlreiche Privilegien. "Ich hatte ganz allein eine Wohnung, die sonst eine Familie mit Kind bezog. Und die Wohnungsnot in der DDR war groß." Dazu ein Auto und ein großzügiges Gehalt. "Ich habe richtig gut verdient, mehr als der Generaldirektor eines DDR-Betriebs."

Für seine Urlaube im sozialistischen Ausland, also in Ungarn oder Bulgarien, wurde ihm viel leichter ein Platz zugewiesen als anderen DDR-Bürgern. Einmal im Monat erschienen fleißige Helfer vor seiner Tür. "Sie fragten nach, was sie für mich tun können, zum Beispiel Tapezieren oder einen Farbfernseher aufstellen, während ich mit der Mannschaft in ein Trainingslager fuhr, damit ich den Kopf nur für Fußball frei hatte."

Auch Fußballer wurden bespitzelt

Doch auch Fußballer standen unter Beobachtung. "Es konnte ganz schnell gehen und dann war man als Leistungssportler einfach weg", sagt Büchel. Prominente DDR-Spieler waren zuvor bereits wegen angeblich geplanter Republikflucht im Gefängnis gelandet, andere tatsächlich in den Westen geflüchtet. Dachte er selbst an Flucht? "Ja", bekennt Büchel knapp und präzise. "Das entwickelte sich, als ich erkennen musste, dass ich auf meinem sportlichen Weg nicht mehr weiterkomme." Uwe Büchel hatte Verwandte im Westen. Seine Mutter stammte aus Köln, viele Angehörige wohnten dort.

Nachdem Nationalspieler wie Lutz Eigendorf oder Falko Götz aus der DDR "abgehauen" waren, habe man auch in seiner Region nach potentiellen "Republikflüchtigen" gesiebt. "Da wurde mir bewusst, dass ich nie in einer Mannschaft der DDR-Oberliga spielen würde, die internationale Spiele im Ausland austragen kann", so Büchel. Doch für eine Flucht gab es tödliche Hindernisse: Stacheldraht, Minen, Selbstschussanlagen. "Wenn sich die Gelegenheit ergeben und ich nicht so viel Angst vor den Grenzanlagen gehabt hätte, dann hätte ich es gewagt", blickt Uwe Büchel zurück. Über dieses Thema spricht der sonst so lebenslustige Sportler spürbar ungern. "Lassen wir's lieber."

Bewunderung für FC Bayern München und Gerd Müller

Stattdessen blickte er via Fernseher nach Westen, besonders intensiv auf den Fußball dort. Schließlich liegt Suhl nicht weit von der ehemals innerdeutschen Grenze entfernt, Westsender wie die ARD konnten problemlos empfangen werden. Der FC Bayern hatte es ihm angetan. "Schon als Kind habe ich Gerd Müller geliebt", sagt Büchel, "seinetwegen bin ich Stürmer geworden." Allerdings ein ganz anderer Typ von Angreifer als der "Bomber der Nation". Pfeilschnell, mit stürmischen Läufen übers Feld bis in die gegnerischen Strafräume, so begeisterte Uwe Büchel Zuschauer und Mitspieler. "Wobei ich natürlich bei weitem nicht die Qualitäten von Müller hatte", lächelt er.

Von Suhl nach Sachsen

Seine wichtigsten Spiele absolvierte Büchel in der Saison 1983/84. Stahl Riesa wollte ihn unbedingt nach dem Aufstieg in die Oberliga, die höchste DDR-Spielklasse. "Wenn sich ein Verein der Ersten Liga für einen Spieler aus der Zweiten Liga interessierte, dann hatte er Vorrang", erläutert Büchel. So wurde er von Suhl nach Sachsen "delegiert", also quasi abkommandiert. Obwohl auch hier Wohnung und Geld passten, fühlte sich Uwe Büchel in Riesa nicht wohl, nicht in der Stadt, nicht mit den Leuten. Er strebte zurück nach Suhl. Bernd Stange, damals DDR-Nationaltrainer, legte ein gutes Wort für ihn ein und half, die obligatorische Sperre zu vermeiden.

"Sensation im DDR-Fußball"

Gerade in jenen Tagen spielte die BSG Motor Suhl um den Aufstieg in die Oberliga. Uwe Büchel schoss die meisten Tore in der Aufstiegsrunde und wird dafür bis heute in Süd-Thüringen gefeiert. Kommentatoren sprechen von "der Sensation im DDR-Fußball." Vor allem die Partie der BSG bei Vorwärts Dessau blieb lebhaft in Erinnerung. Obwohl er bereits das 1:0 erzielt hatte, lag Motor kurz vor Schluss mit 1:2 zurück. "Dann schlug Uwe Büchel per Kopf zu", schrieb ein Beobachter. "Wir brauchten noch einen Punkt für den Aufstieg, in der 90. Minute gab es einen letzten Freistoß für uns, ich traf zum Remis", schildert Büchel die entscheidenden Szenen. "Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke", fügt er an, "denn für dieses kleine Nest Suhl war es eine tolle Sache." Tatsächlich nennt die Chronik des Suhler Sportvereins die folgende Saison 1984/85 eine "Sternstunde des Suhler Fußballs: Die BSG Motor Suhl spielt ein Jahr in der DDR-Oberliga", was dem Klub danach nie mehr gelang.

Streitpunkt gefärbte Haare

"Goldköpfchen" Büchel wirkte jedoch nur in wenigen Partien mit. "Meine Extravaganzen kamen nicht gut an", musste er feststellen. Vor allem, dass er sich als Jung-Twen gerne die Haare färbte: blond, mit Locken. Als er zum Training kam, wurde ihm dies als kapitalistische Verfehlung und mangelnde Einstellung gegenüber dem Sozialismus ausgelegt. Erneut Friseur oder Koffer packen – vor diese Alternative stellte ihn die Klubführung. "Heute lache ich darüber, aber damals tat mir das als jungem Menschen richtig weh." Büchel musste zurück färben. Danach hatte seine eigentlich dunkelbraune Mähne jedoch einen rötlichen Schimmer. "Und dies legte mir irgendein Genosse als schwarz-rot-gold in den Haaren aus", schmunzelt Büchel, "dann war erst richtig was los." Der Stürmer wurde Ende 1984 aus Suhl weg "delegiert", musste in der zweiten Saisonhälfte für den No-Name-Klub Kali Werra nahe Schmalkalden ran, spielte ab 1985 aber wieder für die BSG Motor Suhl, bis zur politischen Wende 1989.