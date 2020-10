Mauerbau in Amberg: Stadt beantragt Enteignung

Damit die Dostlerstraße in Amberg ausgebaut werden kann, müsste eine Anwohnerin auf 20 Quadratmeter Grund verzichten, die Straße soll verbreitert werden. Die Stadt hat deshalb bisher nur einen Teil der Straße ausgebaut. Um die Kosten auf die Anwohner umlegen zu können, war der Bau einer 1,50 Meter hohen Mauer in der Diskussion. Sie sollte die Straße in zwei Teile teilen, damit die Kosten abgerechnet werden können. Weil die anwohnerin sich weigert, soll sie um 20 Quadratmeter enteignet werden.

Enteignungsverfahren bereits eingeleitet

Die Anwohner hielten es für einen Schildbürgerstreich, ihre Straße wegen der Mauer plötzlich nicht mehr durchfahren zu können. Die Stadt sucht deshalb nach einer anderen Lösung: Enteignung. Damit der Ausbau fortgesetzt werden kann, soll die Anwohnerin jetzt enteignet werden - zumindet um 20 Quadtratmeter. Die Stadt hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Anwohner sollen sich mit 225.000 Euro beteiligen

Der Ost-Teil der Straße wurde seit 2017 verbreitert, der West-Teil steht noch aus. Die Anwohner sollen sich mit insgesamt 225.000 Euro daran beteiligen. Laut Amtsblatt, das jetzt veröffentlicht worden ist, hat die Stadt Amberg eine so genannte vorzeitige Besitzeinweisung und Enteignung beantragt. Trotz intensiver Verhandlungen und angemessener Angebote sei ein Erwerb nicht möglich gewesen, begründet die Stadt ihren Schritt. Nun kommt es zu einer mündlichen Verhandlung Mitte Oktober.