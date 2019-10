Matthias Haufer verlässt Bundesligisten medi bayreuth

Beim Basketball Bundeligisten medi bayreuth läuft es alles andere als rund. In der neuen Saison konnte noch kein Spiel gewonnen werden. Jetzt trennt sich der Verein von seinem sportlichen Leiter Matthias Haufer. In einer Mitteilung des Vereins heißt es, dass der 39-Jährige die "Heroes of tomorrow" bereits zum 7. November verlasse.

Der Rolle des sportlichen Leiters nicht gerecht geworden

Haufer sei selbst auf den Verein zugekommen und habe um die Auflösung seines Vertrages gebeten, heißt es weiter. In den vergangenen Wochen und Monaten habe er gemerkt, dass er dem gemeinsamen Anspruch an die Funktion und Rolle des sportlichen Leiters nicht gerecht werde. Geschäftsführer Björn Albrecht betonte, dass es nun für medi bayreuth darum ginge, die sportliche Situation zu verbessern. Die Position des sportlichen Leiters solle mittelfristig nachbesetzt werden.

Matthias Hauer war der erste sportliche Leiter bei medi bayreuth

Erst im Juni hatte "medi bayreuth" Matthias Haufer ins Team geholt. Erstmals überhaupt hatte der Verein einen sportlichen Leiter. Er sollte Cheftrainer Raoul Korner dabei unterstützen, neue Spieler für die Mannschaft zu finden. Das nächste Spiel für "medi bayreuth" steht bereits morgen (30.10.19, 20.00 Uhr) an . Im Europe-Cup treffen die Wagnerstädter auf das Team aus Pristina.